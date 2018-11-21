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Вкладчикам Уралтрансбанка выплачено уже более 6 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. По состоянию на 21 ноября 2018 года вкладчикам Уралтрансбанка выплачено более 6 млрд руб. или около 83% от страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по данному банку. Страховое возмещение получили 21,2 тыс. вкладчиков, сообщает пресс-служба АСВ.



Напомним, что выплаты производятся через Сбербанк. Банк России отозвал лицензию у Уралтрансбанка 25 октября 2018 года. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входила в список нарушителей нормативов ЦБ РФ. 19 ноября регулятор подал заявление о банкротстве Уралтрансбанка.



Основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.

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