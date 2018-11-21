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В Свердловской области за прошедший год увеличилась активность посредников-юристов в судах по ОСАГО

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. В Свердловской области активность недобросовестных посредников-автоюристов приводит к тому, что при снижении количества обращений в суд по ОСАГО судебные расходы превосходят сумму основного требования в 1,5 раза. Об этом рассказал в ходе расширенного совещания руководителей страховых организаций и правоохранительных органов в Екатеринбурге заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков (РСА) Сергей Ефремов.



«По сравнению с 2017 годом в Свердловской области снизилось отношение судебных расходов страховщиков к несудебным — с 18,1% до 14,4%. Это говорит о том, что снижается количество обращений в суды, то есть страховщики начинают больше работать непосредственно с гражданами и предоставлять им тот сервис и услуги, которые необходимы в соответствии с законом об ОСАГО. Печально другое. Мы видим рост отношения судебных расходов к сумме основного требования — с 124% до 152% в 2018 году. Активность страховых посредников — автоюристов в суде растет. Обращений в суд меньше, но если уж дело дошло до суда, то из страховщика вынимают деньги по полной», — отметил Сергей Ефремов.



За 9 месяцев 2018 года в Свердловской области было оплачено 6 тыс. 422 судебных решений. Причем страховая выплата составила 253,2 млн руб., а накладные расходы — 385,2 млн руб., в том числе выплаты, наложенные на страховщика в соответствии с законом о защите прав потребителей, — 263,5 млн руб.



«Мы видим тот бизнес, на котором авто-юристы зарабатывают — на противоречии между страхователем и страховщиком. И создают высокую убыточность ОСАГО, вследствие чего ряд страховщиков перестают продавать этот вид страхования», — отметил Сергей Ефремов.

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