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Компания «Ювелиры Урала» не выплачивала своим работникам зарплату на сумму 5,3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. С июля по октябрь 2018 года у АО «Ювелиры Урала» в Екатеринбурге была выявлена задолженность по выплате заработной платы в размере более 5,3 млн руб. перед 180 работниками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Надзорное ведомство внесло представление об устранении выявленных нарушений закона в адрес руководителя предприятия. По результатам его рассмотрения задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, заместитель генерального директора предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности.

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