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В Свердловской области мужчина оштрафован на 1 млн 335 тыс. рублей за использование торговой марки Hennessy

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. Житель Верхней Салды признан виновным в незаконном использовании торговой марки Hennessy. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Мужчину признали виновным по пункту «б» части 6 статьи 171.1 «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации» и части 1 статьи 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». По первой статье ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок в 3 года условно и штраф 500 тыс. руб., а по второй — штраф в размере 200 тыс. руб.



Мужчина торговал контрафактным алкоголем незаконно, без соглашения, лицензионного договора, использовал товарный знак Hennessy, принадлежащий компании Societe Jas Hennessy & Co.



В арендованном гараже оперативники обнаружили 84 бутылки объемом 0,7 литра, 6 бутылок объемом 0,5 литра с наименованием HENNESSY Х.О.. Все это было предназначено для незаконной продажи. Компании Societe Jas Hennessy & Co причинен ущерб в размере 1 млн 335 тыс. 054 руб.



Суд первой инстанции удовлетворил иск компании в полном объеме. Также в доход местного бюджета с ответчика взыскана государственная пошлина — 14 875 руб.



Мужчина не согласился с решением суда. Он подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако последний счел доводы апелляционной жалобы ответчика несостоятельными. Решение Верхнесалдинского районного суда осталось без изменения.

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