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В Екатеринбурге создадут рабочую группу по вопросу ликвидации нестационарных объектов торговли

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы создадут рабочую группу, которая займется вопросами ликвидации нестационарных объектов торговли.



Как сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга, 1 ноября 2018 года на территории уральской столицы выявлено не менее 200 несанкционированных торговых объектов. По информации Земельного комитета, из ассигнований в размере более 4,6 млн руб. освоено чуть больше двух миллионов. Это составляет 44,3% от общей суммы средств, выделенных на вынос, хранение и ликвидацию нестационарных объектов мелкорозничной торговли.



В связи с этим было принято решение сформировать рабочую группу, в которой могут оказаться представители прокуратуры, УМВД и возможно, МЧС.

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