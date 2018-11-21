Новости дня

В Екатеринбурге создадут рабочую группу по вопросу ликвидации нестационарных объектов торговли

21 ноябрь 2018 (12:25)

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. Депутаты Екатеринбургской городской думы создадут рабочую группу, которая займется вопросами ликвидации нестационарных объектов торговли.

Как сообщается на официальном сайте администрации Екатеринбурга, 1 ноября 2018 года на территории уральской столицы выявлено не менее 200 несанкционированных торговых объектов. По информации Земельного комитета, из ассигнований в размере более 4,6 млн руб. освоено чуть больше двух миллионов. Это составляет 44,3% от общей суммы средств, выделенных на вынос, хранение и ликвидацию нестационарных объектов мелкорозничной торговли.

В связи с этим было принято решение сформировать рабочую группу, в которой могут оказаться представители прокуратуры, УМВД и возможно, МЧС.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: