Кризис
Реальные доходы населения в России за год сократились на 1,5%
21 ноябрь 2018 (12:03)
Реальные располагаемые денежные доходы населения в России в сентябре 2018 года сократились на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ.
При этом за указанный период реальная начисленная заработная плата выросла на 7,2%. Отмечается, что падение реальных располагаемых денежных доходов наблюдается два месяца подряд.
Кроме того, показателей 2004 года в стране достигла доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг. С января по сентябрь 2018 года на эти цели население потратило 78,2% от своих доходов. До уровня 2004 года дошла доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-сентябре 2018 года — 4,2%.
Эксперты также отметили, что с января по сентябрь 2018 года в России увеличилось доходное неравенство по отношению к 2015-2017 годам. За 9 месяцев текущего года доля общего объема денежных доходов, приходящегося на долю 10% наиболее обеспеченного населения выросла с 29,5% до 29,6%. Доля общего объема денежных доходов, приходящегося на долю 10% наименее обеспеченного населения, составила 2,1%.
При этом за указанный период реальная начисленная заработная плата выросла на 7,2%. Отмечается, что падение реальных располагаемых денежных доходов наблюдается два месяца подряд.
Кроме того, показателей 2004 года в стране достигла доля денежных доходов, потраченных на оплату товаров и услуг. С января по сентябрь 2018 года на эти цели население потратило 78,2% от своих доходов. До уровня 2004 года дошла доля денежных доходов, использованных на сбережения, в январе-сентябре 2018 года — 4,2%.
Эксперты также отметили, что с января по сентябрь 2018 года в России увеличилось доходное неравенство по отношению к 2015-2017 годам. За 9 месяцев текущего года доля общего объема денежных доходов, приходящегося на долю 10% наиболее обеспеченного населения выросла с 29,5% до 29,6%. Доля общего объема денежных доходов, приходящегося на долю 10% наименее обеспеченного населения, составила 2,1%.
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