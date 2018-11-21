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Южно-Уральская торгово-промышленная палата станет оператором IV Российско-Китайского форума
21 ноябрь 2018 (12:03)
УрБК, Челябинск, 21.11.2018. 4 декабря 2018 года в Челябинске пройдут основные мероприятия IV Российско-Китайского форума. Об этом сообщает пресс-служба Южно-Уральской ТПП.
3 декабря в столицу Южного Урала прибудет порядка 300 человек — представителей власти и бизнеса из разных регионов России и Китая для участия в IV Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса-2018. Мероприятие станет ключевой площадкой для налаживания бизнес-кооперации между российскими и китайскими предпринимателями. Организаторами форума с российской стороны выступают Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития и правительство Челябинской области. Основной оператор форума — Южно-Уральская торгово-промышленная палата.
4 декабря форум начнется с пленарного заседания «Цифровые технологии как драйвер экономической интеграции Россия и Китая». В открытии примут участие председатель Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Не Юньлин, представители правительства РФ и КНР.
Запланированы выступления губернаторов российских и китайских регионов, подписание ряда соглашений между компаниями. После пленарного заседания будут проведены В2В, B2G-переговоры.
В рамках форума также состоятся два круглых стола. Первый будет посвящен теме «Цифровая экономика и инновации» и пройдет с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, аналогичной структуры КНР, инновационных компаний и IT-парков.
Второй круглый стол «Будущее промышленного сотрудничества России и Китая» состоится на площадке цеха «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. Перспективы сотрудничества обсудят представители Министерства промышленности и торговли РФ, аналогичной структуры КНР, промышленных предприятий.
3 декабря в столицу Южного Урала прибудет порядка 300 человек — представителей власти и бизнеса из разных регионов России и Китая для участия в IV Российско-Китайском деловом форуме малого и среднего бизнеса-2018. Мероприятие станет ключевой площадкой для налаживания бизнес-кооперации между российскими и китайскими предпринимателями. Организаторами форума с российской стороны выступают Российско-Китайский комитет дружбы, мира и развития и правительство Челябинской области. Основной оператор форума — Южно-Уральская торгово-промышленная палата.
4 декабря форум начнется с пленарного заседания «Цифровые технологии как драйвер экономической интеграции Россия и Китая». В открытии примут участие председатель Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, заместитель губернатора провинции Хэйлунцзян Не Юньлин, представители правительства РФ и КНР.
Запланированы выступления губернаторов российских и китайских регионов, подписание ряда соглашений между компаниями. После пленарного заседания будут проведены В2В, B2G-переговоры.
В рамках форума также состоятся два круглых стола. Первый будет посвящен теме «Цифровая экономика и инновации» и пройдет с участием представителей Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, аналогичной структуры КНР, инновационных компаний и IT-парков.
Второй круглый стол «Будущее промышленного сотрудничества России и Китая» состоится на площадке цеха «Высота 239» Челябинского трубопрокатного завода. Перспективы сотрудничества обсудят представители Министерства промышленности и торговли РФ, аналогичной структуры КНР, промышленных предприятий.
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