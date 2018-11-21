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Экспертный совет при правительстве РФ предложил снизить ставку НДС на полезные продукты

21 ноябрь 2018 (11:41)

УрБК, Москва, 21.11.2018. Экспертный совет при правительстве РФ предложил снизить ставку НДС (или полностью отменить ее) на полезные продукты, сообщается на сайте открытого правительства.

Соответствующий пункт предлагается закрепить в нацпроекте «Демография».

«К эффективным мерам, направленным на продвижение идей здорового образа жизни, эксперты также относят отмену или снижение НДС либо введение субсидий на наиболее полезные продукты питания — цельнозерновые продукты, орехи, бобовые, свежие овощи и фрукты, оливковое масло, рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот», — говорится в сообщении.

Как полагают в экспертном совете, подобные программы следует поддержать в регионах с недостаточно высоким уровнем продовольственной безопасности, таких как Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Тыва, Чечня. Также эксперты предлагают рассмотреть вопрос о субсидировании торговли фруктами и овощами для районов Крайнего Севера и приравненных к ним районов с низкими доходами населения.

Ранее стало известно, что этот же экспертный совет предложил ввести акциз на продукцию из красного мяса. Как полагают эксперты, за счет подорожания колбас и сосисок можно поддержать производство полезных продуктов.

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