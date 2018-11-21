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В Свердловской области в распоряжение муниципалитета возвращен земельный участок площадью более 2 тыс. квадратных метров
21 ноябрь 2018 (11:14)
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. Прокуратура Каменского района Свердловской области провела проверку соблюдения требований земельного законодательства при предоставлении в аренду участков, находящихся в муниципальной собственности. Договор аренды признали недействительным.
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, главный специалист администрации Каменского городского округа в декабре 2015 года обратилась в администрацию округа с просьбой согласовать ей предоставление участка площадью более 2 тыс. кв. м. Глава муниципалитета согласовал предоставление участка в аренду в связи с отсутствием заявлений от других лиц.
Извещение о предоставлении земельного участка было размещено только в местной газете, которая имеет ограниченный тираж и является платной.
Прокурор направил в Каменский районный суд Свердловской области исковое заявление о признании недействительным постановления главы Каменского городского округа. Суд отказал в удовлетворении исковых требований, а прокурор обжаловал судебное решение в апелляционном порядке.
Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и признал договор аренды земельного участка недействительными. Земельный участок площадью более 2 тыс. кв. м. возвращен в распоряжение муниципалитета.
Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, главный специалист администрации Каменского городского округа в декабре 2015 года обратилась в администрацию округа с просьбой согласовать ей предоставление участка площадью более 2 тыс. кв. м. Глава муниципалитета согласовал предоставление участка в аренду в связи с отсутствием заявлений от других лиц.
Извещение о предоставлении земельного участка было размещено только в местной газете, которая имеет ограниченный тираж и является платной.
Прокурор направил в Каменский районный суд Свердловской области исковое заявление о признании недействительным постановления главы Каменского городского округа. Суд отказал в удовлетворении исковых требований, а прокурор обжаловал судебное решение в апелляционном порядке.
Свердловский областной суд отменил решение суда первой инстанции и признал договор аренды земельного участка недействительными. Земельный участок площадью более 2 тыс. кв. м. возвращен в распоряжение муниципалитета.
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