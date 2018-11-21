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Компания «Рифей» продолжит оспаривать полномочия ЕМУП «Спецавтобаза» по вывозу мусора

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. ООО «Компания «Рифей» не будет отзывать иск об отмене итогов торгов по выбору регионального оператора Восточной зоны Свердловской области. Об этом заявил руководитель организации Константин Фрумкин.



«Ходатайство об отмене обеспечительных мер в отношении ЕМУП «Спецавтобаза», которое сегодня имеет статус регионального оператора по обращению с ТКО в АПО-3, мы подали в пятницу, сегодня суд его удовлетворил. При этом от иска «Рифей» не отказывается, но работу по организации обращения с отходами в Восточной зоне нельзя останавливать. Понимая это, мы отозвали заявление», — сказал К. Фрумкин.



В свою очередь, заместитель директора ЕМУП «Спецавтобаза» Эдуард Мансуров на своей странице в Facebook заявил, что муниципальное предприятие будет отстаивать свои позиции в качестве регоператора «во всех инстанциях». Кроме того, представитель МУП предположил, что ООО «Компания «Рифей» намерено сорвать «мусорную реформу».



«Как еще трактовать иск компании, которая не только не участвовала ни в конкурсе по определению регоператора в зоне, включающей Екатеринбург, но и конкурс, прошедший в декабре 2017 г. решила оспорить лишь 2 октября 2018 года», — написал Э. Мансуров (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).



В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской области рассматривается заявление ООО «Компания «Рифей» об отмене итогов торгов, в результате которых екатеринбургское МУП «Спецавтобаза» стало регоператором Восточной зоны.



В ходе судебного разбирательства ООО «Компания «Рифей» добилось введения обеспечительных мер по иску — муниципальному предприятию запретили заключать договора на вывоз отходов. 20 ноября Арбитражный суд Свердловской области по инициативе компании отменил обеспечительные меры.



Отметим, что ООО «Компания «Рифей» (которое связывают с бизнесом предпринимателей Алексея Боброва и Артема Бикова) является регоператором Северной зоны Свердловской области, а также обслуживает Курганскую область.

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