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Больше 80% екатеринбуржцев мечтают о повышении заработной платы

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2018. 82% жителей Екатеринбурга считают, что им давно пора повысить зарплату. Такие данные показал опрос, проведенный порталом Зарплата.ру среди 990 жителей Екатеринбурга.



Больше половины респондентов испытывают страх и волнение в вопросах, связанных с повышением заработной платы, но считают, что разговаривать с руководством все равно необходимо. 24% екатеринбуржцев никогда не смогут заговорить с боссом о прибавке, потому что им слишком страшно. А 23% горожан считают, что это обычный рабочий процесс.



При этом почти треть опрошенных отметили, что за последний год им уже повышали зарплату. 21% екатеринбуржцев получали последнюю прибавку в период с 2016 по 2018 год, а 27% — в период с 2014 по 2015 год. У 15% респондентов повышение зарплаты было более 4 лет назад, а у 8% — никогда.



44% жителей Екатеринбурга отметили, что никогда не поднимали вопрос о повышении оплаты труда при общении со своим начальником. 14% опрошенных утверждают, что разговор с руководителем когда-то позволил им добиться прибавки к зарплате. А 42% респондентов хотя бы раз обсуждали этот вопрос с работодателем, но повышения так и не произошло.



В числе самых популярных причин отказа работодателей в повышении зарплаты респонденты назвали отсутствие средств в бюджете компании и необходимость увеличить выплаты всем сотрудникам отдела, а не конкретному специалисту. Также часто руководители предлагали екатеринбуржцам уволиться, если их не устраивает размер оплаты труда.



«К разговору с руководителем о повышении заработной платы сотруднику нужно тщательно подготовиться. Соберите данные по своим ключевым обязанностям, функционалу, проанализируйте свою работу за последние 6 месяцев. Также не забудьте посмотреть среднерыночную зарплату для своей должности, чтобы доводы звучали более убедительно. Если же вам необходима прибавка к зарплате, но вы ограничены в своих профессиональных обязанностях, дайте понять работодателю, что вы готовы взять на себя дополнительные функции. Два ключевых момента, которые необходимо учесть при разговоре — это формулировка основного вопроса и отсутствие волнения», — отметил руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру Иван Чирков.

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