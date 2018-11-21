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ФНС России увеличила перечисления в консолидированный бюджет на 23%

УрБК, Москва, 21.11.2018. Федеральная налоговая служба (ФНС) России за 10 месяцев 2018 года увеличила перечисления в консолидированный бюджет РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 22,9% — до 15,6 трлн руб. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



«За 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет РФ поступило 15,6 трлн руб., это на 22,9% выше соответствующего периода предыдущего года», — сказал М. Мишустин.



Он также добавил, что этот показатель не учитывает рост основных ставок налогов. «К концу года мы ожидаем плюс 4 трлн руб.», — отметил глава ФНС.



Кроме того, по его словам, за 9 месяцев прибыль прибыльных компаний выросла на 30% и, соответственно, ведомство фиксирует рост поступления налога на прибыль в объеме плюс 23%.



«Если говорить о налоге на добавленную стоимость — плюс 14,1%, налог на доходы физических лиц — плюс 12,5%», — сказал М. Мишустин. По его словам, все поступления свидетельствуют о том, что все показатели федерального бюджета будут выполнены.

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