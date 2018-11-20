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В Свердловской области суд оштрафовал фермера за неправильное хранение опасных отходов

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в Режевском городском округе оштрафован на сумму 30 тыс. руб. за нарушения при обращении с отходами IV класса опасности. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



Нарушения выявила Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки фермерского хозяйства. Выяснилось, что на земельном участке хранился перепревший куриный помет, который и был отнесен к отходам IV класса опасности.



Территория с пометом была огорожена только древесными опилками. В надзорном ведомстве отметили, что отходы не были защищены от воздействия атмосферных осадков и ветров.



По итогам проверки прокуратура возбудила административное дело по статье 8.2. КоАП за нарушение ФЗ «Об отходах производства и потребления». По решению Режевского городского суда руководитель фермерского хозяйства был оштрафован.



Ответчик обжаловал решение первой инстанции в Свердловском областном суде, попросив прекратить производство по делу в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Апелляционная инстанция оставила первое решение суда без изменений.

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