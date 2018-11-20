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В Госдуму внесен законопроект об обязательных взносах с неработающих граждан

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий обязать неработающих (официально) граждан отчислять взносы в социальные фонды — пенсионный, ОМС и соцстраха. Об этом пишет «Российская газета».



Документ подготовил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Парламентарий предлагает внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ.



По оценке депутата, введение обязательных взносов для неработающих граждан дополнительно принесет социальным фондам более 734 млрд руб. в год. Инициатива С. Вострецова не распространяется на безработных, пенсионеров и иждевенцев.



В настоящее время взносы за граждан платят работодатели — по 22% в ПФР, по 5,1% в ФОМС и 2,9% — в Фонд соцстраха.

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