Кризис
В Госдуму внесен законопроект об обязательных взносах с неработающих граждан
20 ноябрь 2018 (17:42)
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий обязать неработающих (официально) граждан отчислять взносы в социальные фонды — пенсионный, ОМС и соцстраха. Об этом пишет «Российская газета».
Документ подготовил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Парламентарий предлагает внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ.
По оценке депутата, введение обязательных взносов для неработающих граждан дополнительно принесет социальным фондам более 734 млрд руб. в год. Инициатива С. Вострецова не распространяется на безработных, пенсионеров и иждевенцев.
В настоящее время взносы за граждан платят работодатели — по 22% в ПФР, по 5,1% в ФОМС и 2,9% — в Фонд соцстраха.
Документ подготовил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Парламентарий предлагает внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ.
По оценке депутата, введение обязательных взносов для неработающих граждан дополнительно принесет социальным фондам более 734 млрд руб. в год. Инициатива С. Вострецова не распространяется на безработных, пенсионеров и иждевенцев.
В настоящее время взносы за граждан платят работодатели — по 22% в ПФР, по 5,1% в ФОМС и 2,9% — в Фонд соцстраха.
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