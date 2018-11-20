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В Екатеринбурге из-за аварии без электроснабжения остались 4 тыс. жителей

20 ноябрь 2018 (17:23)

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. В Екатеринбурге из-за аварии без электроснабжения остались 4 тыс. жителей поселка Северка, сообщает пресс-служба ОАО «МРСК Урала».

«Причина технологического нарушения установлена: неизвестные лица расстреляли изоляторы линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Хрустальная-Северка», — говорится в сообщении.

В настоящее время последствия обстрела комплекса устраняются. В ОАО «МРСК Урала» готовят заявление в полицию в связи с нападение на электросетевой объект.

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