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Группа УБРиР за год выдала белорусским банкам 17 млн евро

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Финансовая группа Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в 2018 году выступила в качестве соорганизатора и участника трех синдицированных кредитов для белорусских банков, в общей сложности предоставив партнерам 17 млн евро (более 1,2 млрд руб.), сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



В феврале 2018 года ВУЗ-банк, входящий в финансовую группу УБРиР, профинансировал ЗАО «Альфа-Банк» (республика Беларусь) на 2 млн евро в рамках соглашения по предоставлению синдицированного займа объемом 6 млн долл. и 29 млн евро. Другими участниками сделки стали Связь-Банк, банк «ФК Открытие», Экспобанк, Газпромбанк, банк «УралСиб», банк «АК Барс», банк «Зенит» и Алеф-Банк.



В апреле 2018 года ВУЗ-банк выделил 5 млн евро, выступив уполномоченным ведущим организатором синдицированного займа для ОАО «Банк развития республики Беларусь». В синдикат также вошли банк «ФК Открытие» (кредитный управляющий), банк «АК Барс», банк «УралСиб», Нефтепромбанк, банк «Финсервис» и Новикомбанк. Сумма сделки составила 50 млн евро.



Наконец, в июне 2018 года ВУЗ-банк передал 10 млн евро ОАО «Белгазпромбанк», войдя в синдикат кредиторов в составе Газпромбанка (организатор сделки), банка «ФК Открытие», Новикомбанка, Всероссийского банка развития регионов, Евразийского банка развития, Совкомбанка, банка «АК Барс», Связь-Банка, и АО «Джей энд Ти Банк». Общий объем кредита достиг 117,5 млн евро.



По словам операционного директора казначейства УБРиР Владимира Зотова, заемщиками во всех трех случаях являются финансовые организации с высоким кредитным рейтингом, занимающие ключевые позиции на белорусском банковском рынке.



«Привлечение синдицированных кредитов обеспечило их ресурсами, достаточными для реализации самых амбициозных проектов. Кредиторы, в свою очередь, получили надежный источник комиссионного и процентного дохода», — отметил Владимир Зотов.



По его словам, Группа УБРиР планирует и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество с партнерами из Белоруссии.

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