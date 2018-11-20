ЕВРАЗ укрепился в рейтинге

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ЕВРАЗ до уровня ruАА-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной горно-металлургической компанией, основные производственные активы которой находятся в России и США. По итогам I полугодия 2018 года 62% выручки компании обеспечил стальной сегмент в РФ, 16% — стальной сегмент в США, 18% — угольный сегмент.Повышение рейтинга обусловлено улучшением кредитных метрик компании на фоне благоприятных цен на основную продукцию. Так, отношение чистого долга к EBITDA по состоянию на 30 июня 2018 года снизилось до 1,1 с 2,0 годом ранее и с 4,9 на 30 июня 2017 года.Также компания сократила общий уровень долга до 4,7 млрд долл. США по сравнению с 5,5 млрд долл. США на 30 июня 2017 года и 6,2 млрд долл. США на 30 июня 2016 года. Сокращение долга произошло на фоне сохраняющихся высоких цен до 3,4 млрд долл. США за период с 30 июня 2017 года до 30 июня 2018 по сравнению с уровнем 2,1 млрд долл. США за аналогичный период годом ранее.При этом сохранение запаса ликвидности, который компания держит на балансе на уровне около 1 млрд долл. США, приводит к показателю чистого долга менее 4 млрд долл. США на момент рейтинговой оценки. Такой уровень чистого долга компания представила как среднесрочный ориентир на состоявшемся в октябре 2018 года дне инвестора.График погашения долга не предполагает значительных выплат в 2019 году — компании предстоят выплаты в размере 330 млн долл. США, включая прохождение оферты по рублевому выпуску облигаций во II квартале 2019 года. С учетом процентных выплат расходы по обслуживаю долга составят, по оценкам агентства, не более 20% EBITDA отчётного периода, что позитивно оценивается агентством.Комфортный уровень долга позволяет компании выплачивать значительный объем дивидендов, который составил 1,2 млрд долл. США в 2018 году с учетом итоговых выплат за 2017 год и промежуточных выплат за первое полугодие 2018 года. Компания приняла дивидендную политику в 2018 году, которая устанавливает только минимальный объем годовых дивидендов в размере 300 млн долл. США при сохранении соотношения чистого долга к EBITDA не выше 3. С учетом комфортных выплат по долгу и небольших минимальных выплат по дивидендам показатель прогнозной ликвидности, рассчитываемый на следующие 18 месяцев после отчетной даты, составляет более 1,5, что позитивно оценивается агентством и предполагает возможность дополнительных выплат акционерам в 2019 году с возможностью сохранения подушки ликвидности.На фоне сильных показателей собственного денежного потока компания представила на дне инвестора в октябре 2018 года новые направления для капитальных расходов, которые составят почти 1,5 млрд долл. США на горизонте с 2019 по 2022 годы при общем объеме капитальных затрат в 3,6 млрд долл. США. Проекты нацелены в основном на диверсификацию продуктового микса, в частности, выход на рынок стального листа, где компания ранее не была представлена, с выходом на проектную мощность к 2022-2023 годам. Для компании это возможность заместить часть продаваемого на экспорт полуфабриката более маржинальной продукцией плоского проката без увеличения мощностей по выплавке стали. Еще три проекта аллокированы на нижнетагильской площадке, включая проект модернизации рельсобалочного цеха, строительство новой машины непрерывного литья заготовки и ремонт доменной печи; запуск этих проектов намечен на 2021 год. Также компания объявила об инвестировании в североамериканские активы, предполагающие модернизацию и строительство производственных мощностей в Пуэбло, в том числе строительство новой линии по выпуску 100-метровых железнодорожных рельсов.Агентство ожидает, что с учетом гибкой политики по выплате дивидендов уровень свободного денежного потока после обязательных выплат по долгу и капитальных расходов останется положительным по итогам 2018 года и далее, даже в условиях ожидаемой коррекции цен на основную продукцию с 2019 года. А расширение ассортимента и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью будет в перспективе способствовать снижению волатильности финансового результата компании в период спада в отрасли.Запас ликвидности на балансе компании позитивно оценивается агентством и также позволяет более уверенно проходить периоды коррекции цен. Остаток денежных средств на балансе на отчетную дату составлял 902 млн долл. США, что покрывало около 43% от краткосрочных обязательств компании на эту дату. Также позитивно оценивается превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами компании, что отражается в высоком значении текущей ликвидности по скорректированным на кредитное качество оборотным активам компании по методологии агентства. Из показателей ликвидности, рассчитываемых агентством, сдерживающее влияние оказывает показатель «стрессовой» ликвидности, показывающий отношение скорректированных по методологии агентства активов, как оборотных, так и внеоборотных, ко всем обязательствам компании. На показатель оказывает давление учет гудвилла по методологии агентства с нулевым коэффициентом (доля гудвилла в валюте баланса на отчётную дату составила 9%) и низкое отношение капитала к активам.Поддержку рентабельности компании, которая достигла 30% по показателю маржинальности по EBITDA за отчетный период, оказывает высокий уровень самообеспеченности основным сырьем: 77% по железной руде и более 200% по углю. Несмотря на то, что некоторые марки угля приходится докупать с рынка, компания в значительной степени хеджирует цены на них тем, что поставляет третьим сторонам уголь иных марок.Подверженность валютным рискам частично нивелируется за счет естественного хеджа, при котором валютные обязательства компании, составляющие 95% долгового портфеля, соответствуют преимущественно валютной выручке. Цены на основных рынках присутствия компании либо непосредственно номинированы в долларах США, либо обладают высокой степенью корреляции с мировыми долларовыми ценами.Блок корпоративного управления был позитивно оценен агентством в силу высокого качества стратегического обеспечения, риск-менеджмента и информационной прозрачности. С 8 августа этого года в совете директоров компании появился пятый независимый директор, что составляет большинство из 9 членов и оценивается агентством позитивно, так же, как и ежеквартальное раскрытие на сайте компании операционных показателей. При этом был выделен сдерживающий фактор за отсутствие контролирующего собственника — на текущую дату крупнейший бенефициар контролирует 30,52% голосующих акций, при этом компания раскрывает бенефициарное владение 76,05% голосующих акций компании, оставшаяся доля составляет free-float.По данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО, выручка компании с 30 июня 2017 года по 30 июня 2018 года составила 12,1 млрд долл. США, EBITDA — 3,4 млрд долл. США, чистая прибыль — 1.8 млрд долл. США. Активы и капитал компании на 30 июня 2018 года составили 9,6 млрд долл. США и 2,2 млрд долл. США соответственно.