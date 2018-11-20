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На участке трассы Екатеринбург — Курган введут реверсивное движение
20 ноябрь 2018 (16:18)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. На трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган примерно на сутки будет ограничено движение из-за ремонта железнодорожного переезда, сообщает ФКУ «Уралуправтодор».
Из-за проведения работ на 55-м км дороги рядом с поселком Марамзино будет введено реверсивное движение. Ограничение будет действовать с 20.00 24 ноября до 03.00 25 ноября.
На участке будут выставлены регулировщики.
Из-за проведения работ на 55-м км дороги рядом с поселком Марамзино будет введено реверсивное движение. Ограничение будет действовать с 20.00 24 ноября до 03.00 25 ноября.
На участке будут выставлены регулировщики.
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