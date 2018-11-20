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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов выразил благодарность акционеру Группы ЧТПЗ Андрею Комарову

УрБК, Челябинск, 20.11.2018. В Альметьевске состоялось торжественное празднование 40-летия завода «Алнас», входящего в ГК «Римера» — нефтесервисный дивизион Группы ЧТПЗ, сообщает пресс-служба предприятия.



В мероприятии приняли участие президент республики Татарстан Рустам Минниханов, акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров и другие почетные гости.



В рамках мероприятия гости ознакомились с производственными мощностями завода «Алнас», посетили выставку продукции трубного и нефтесервисного дивизионов Группы ЧТПЗ, поучаствовали в торжественном мероприятии и награждении работников завода «Алнас» правительственными и ведомственными наградами.



«Сегодня знаковое событие для нашей республики — мы празднуем 40-летие завода «Алнас», который занимает 19% российского рынка УЭЦН. За последние годы была проведена масштабная модернизация предприятия, и сегодня мы воочию увидели культуру производства и новейшее современное оборудование. Я выражаю благодарность вам, Андрей Ильич, и вашим коллегам за системную работу, модернизацию производства и подготовку специалистов в рамках нашего совместного проекта «Колледж будущего Татарстана». Отдельно я хотел бы поблагодарить ветеранов завода, которые в самое непростое время поднимали машиностроительное производство. Желаю всему коллективу успехов и процветания!» — сказал работникам завода «Алнас» президент республики Татарстан Рустам Минниханов.



«Отмечу, что именно на базе «Алнаса», одного из крупнейших в России машиностроительных предприятий, Группа ЧТПЗ совместно с правительством Республики Татарстан запустила образовательный проект «Колледж будущего Татарстана», нацеленный на обеспечение машиностроительных предприятий республики профессиональными рабочими кадрами. Воспитанники колледжа представляют «Алнас» и республику на соревнованиях по стандартам WorldSkills и WorldSkills Junior различного уровня, и уже завоевали на них 13 медалей. Отрадно, что на торжестве по случаю 40-летия «Алнаса» собрались ветераны предприятия, представители трудовых династий, линейные сотрудники, молодые специалисты, студенты «Колледжа будущего Татарстана» — это настоящий пример связи и преемственности поколений», — подчеркнул акционер Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.



В рамках торжества прошел праздничный концерт государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под руководством Александра Сладковского и воспитанников детской школы вокального искусства, созданной на базе Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени М. И. Глинки по инициативе акционеров Группы ЧТПЗ.

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