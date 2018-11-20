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С начала года внешнеторговый оборот Свердловской области составил более 9 млрд долл. США

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Внешнеторговый оборот без учета официально нерегистрируемого экспорта/импорта в январе-сентябре 2018 года составил 9 млрд 411 млн 500 тыс. долл. США и увеличился по сравнению с январем-сентябрем прошлого на 27,6%.



Как сообщает Свердловскстат со ссылкой на данные Уральского таможенного управления ФТС России, экспорт составил 5 млрд 975 млн долл. США, вырос на 26,6%, в том числе в страны дальнего зарубежья — 4 млрд 934 млн 800 тыс. долл. США (+26,2%), государства-участники СНГ — 1 млрд 40 млн 200 тыс. долл. США (рост на 28,7%).



В товарной структуре экспорта наибольшую долю занимали металлы и изделия из них — 53,9%, машины, оборудование и транспортные средства — 22,1, продукция химической промышленности — 13,1%.



Импорт составил 3 млрд 436 млн 500 тыс. долл. США, в том числе из стран дальнего зарубежья — 2 млрд 574 млн 200 тыс. долл. США, из государств-участников СНГ — 862 млн 300 тыс. долл. США. К уровню января-сентября 2017 года импорт вырос на 29,3%, в том числе из стран дальнего зарубежья — на 29,4%, из государств-участников СНГ — на 29,1%.



В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств занимала 39,7%, металлов и изделий из них — 21,6, минеральных продуктов — 15,6%.

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