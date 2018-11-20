Новости дня

Жительница Екатеринбурга взыскала более 171 тыс. рублей за некачественную шубу

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Жительница Екатеринбурга взыскала более 171 тыс. рублей за некачественную шубу, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



«Жительница Екатеринбурга в 2013 году приобрела в магазине ИП Габриелян Л. А. норковую шубу за 96 тыс. руб. Гарантийный срок на изделие — 2 года. При носке у шубы произошел разрыв шкурки в районе подмышки и кармана, и до истечения гарантийного срока покупательница обратилась к продавцу с заявлением о расторжении договора купли-продажи и возвращении денег. Однако продавец на заявление не ответил», — говорится в сообщении.



Женщина обратилась с иском к ИП Габриелян Л. А. в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. В исковом заявлении она просила расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с ответчика сумму 96 тыс. руб., неустойку — 97 тыс. 920 руб. и компенсацию морального вреда 10 тыс. руб., убытки — 10 тыс. 119 руб. и штраф.



Согласно экспертизе, причиной разрыва изделия стали производственные дефекты части шкурки, соединения и обработки соединительных швов меховых деталей. Дефекты возникли как на стадии конструирования и подбора пакета материалов, так и на стадии пошива изделия.



Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга иск удовлетворил частично. С ИП Габриелян Л. А. взысканы денежные средства 96 тысяч руб., неустойка — 30 тыс. руб., моральный вред — 5 тыс. руб., а также 10 тыс. 119 руб. в счет судебных расходов и штраф 30 тыс. руб.



Ответчик не согласился с решением суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, однако тот не нашел оснований для переоценки выводов суда первой инстанции. Решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: