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В Челябинске выявили картельный сговор 24 перевозчиков

УрБК, Челябинск, 20.11.2018. Челябинское УФАС России вынесло решение о признании 24 хозяйствующих субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров на маршрутных такси в Челябинске, нарушившими закон о защите конкуренции.



Как сообщает пресс-служба ведомства, перевозчики заключили и реализовали соглашение, которое привело к установлению цены на маршрутах Челябинска в размере 25 руб. и повышению стоимости проезда на одну и ту же величину (с 23 руб. до 25 руб).



Согласно пункту 1 части 1 статьи 11 закона о защите конкуренции, запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести, в том числе, к установлению или поддержанию цен (тарифов).



Нарушителями признаны ООО «Такси-Сервис», ООО «Такси-Сервис Ком», Копейское маршрутное такси», ООО «Аль-Транс», ООО «Трейд-Авто», ООО «Урал-Дом», ООО «Сервис-Транс», ООО «Автолайн», ИП Осинский, ООО «Кумир-Автолайн 2», ООО «Автобан», ООО «Автотранспортное предприятие 2», ООО «Автолига», ООО «Первая Гильдия+», ООО «Гранд», ООО «Кумир-Автолайн», ИП Деменюк, ООО Предприятие «Эдельвейс», ООО «Челябинское такси», ООО «ЧелябАвтобус», ООО «Консул», ООО «АвтоЛуч», ИП Темникова и ООО «Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие».



В отношении хозяйствующих субъектов будут возбуждены дела об административных правонарушениях. Наказание предполагает штраф для должностных лиц на сумму от 40 до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.



Для юридических лиц — от трех сотых до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги либо размера суммы расходов правонарушителя на приобретение товара (работы, услуги), на рынке которого совершено административное правонарушение, но не менее ста тысяч рублей.



Челябинское УФАС России также рассматривает аналогичное дело в отношении ИП Карповой, ИП Мамакурбановой, ООО «Тодес», ООО «ОВВИ-Авто» и ИП Мухгалимова, которое было выделено в отдельное производство.

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