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Летевшие в Екатеринбург самолеты садятся в других аэропортах из-за сильного тумана

20 ноябрь 2018 (12:48)

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Летевшие в Екатеринбург самолеты садятся в других аэропортах из-за сильного тумана.

На запасной аэродром в Тюмень ушел самолет, летевший в Екатеринбург из Астаны. В качестве запасного аэродрома в Челябинске воспользовались экипажи самолетов, летевших из Благовещенска, Читы, Сургута и Новосибирска.

Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, в данный момент задерживается шесть рейсов из Екатеринбурга.

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