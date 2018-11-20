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Летевшие в Екатеринбург самолеты садятся в других аэропортах из-за сильного тумана

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Летевшие в Екатеринбург самолеты садятся в других аэропортах из-за сильного тумана.



На запасной аэродром в Тюмень ушел самолет, летевший в Екатеринбург из Астаны. В качестве запасного аэродрома в Челябинске воспользовались экипажи самолетов, летевших из Благовещенска, Читы, Сургута и Новосибирска.



Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, в данный момент задерживается шесть рейсов из Екатеринбурга.

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