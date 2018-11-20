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С начала года в Свердловской области забраковано 4,3 тонны рыбной продукции

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. За 10 месяцев 2018 года в Свердловской области сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проверили 56 т рыбной продукции. Из них забраковано 4,3 т, что составляет 7,6%, сообщает пресс-служба ведомства.



Основной причиной служит несоответствие требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, нарушения правил маркировки, а также критерии фальсификации: масса нетто, масса нетто основного продукта, массовая доля глазури.



Также с начала этого года было исследовано 294 пробы рыбной продукции по микробиологическим показателям, из них 36 проб — неудовлетворительные (12,2%), 375 проб рыбной продукции по физико-химическим и санитарно-химическим показателям, из них 32 пробы — неудовлетворительные (8,5%).



На определение массы нетто рыбы, массовой доли ледяной глазури отобраны и исследованы 109 проб мороженой рыбной продукции, не соответствовали этому показателю 28 проб (25,7%).



За 2018 год качество рыбной продукции проверили на 174 объектах, нарушения установлены на 46 из них, что составляет 26,4%. Всего составлено 85 протоколов об административном правонарушении, юридические лица оштрафованы на сумму более 2,5 млн руб., выданы предписания об устранении нарушений и приостановлении реализации продукции.

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