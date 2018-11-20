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За 9 месяцев 2018 года депозиты физических лиц в банках Свердловской области уменьшились на 8,4%
20 ноябрь 2018 (11:42)
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. За 9 месяцев 2018 года депозиты физических лиц в банках, зарегистрированных в Свердловской области, уменьшились на 25,7 млрд руб. (на 8,4%). Такие данные указаны в отчете Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Более всего в банках Свердловской области уменьшились вклады на сумму до 100 тыс. руб. — на 19,8%. Вклады, попадающие под страхование АСВ (на сумму до 1,4 млн руб.), уменьшились на 7,65%. Вклады на суммы более 3 млн руб. также уменьшились значительно — на 8,9%.
В целом общий объём вкладов физических лиц, привлеченных на территории УрФО всеми банками (как местными, так и из других федеральных округов), по итогам 9 месяцев 2018 года увеличился на 58,9 млрд руб. (на 3,2%) и составил 1 трлн 897,5 млрд руб. При этом объем средств населения в местных банках УрФО за 9 месяцев 2018 года уменьшился на 25,4 млрд руб. (на 5%) до 479,6 млрд руб.
Более всего в банках Свердловской области уменьшились вклады на сумму до 100 тыс. руб. — на 19,8%. Вклады, попадающие под страхование АСВ (на сумму до 1,4 млн руб.), уменьшились на 7,65%. Вклады на суммы более 3 млн руб. также уменьшились значительно — на 8,9%.
В целом общий объём вкладов физических лиц, привлеченных на территории УрФО всеми банками (как местными, так и из других федеральных округов), по итогам 9 месяцев 2018 года увеличился на 58,9 млрд руб. (на 3,2%) и составил 1 трлн 897,5 млрд руб. При этом объем средств населения в местных банках УрФО за 9 месяцев 2018 года уменьшился на 25,4 млрд руб. (на 5%) до 479,6 млрд руб.
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