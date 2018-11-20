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Объем «свободных денег» жителей России в октябре снизился на 2,2% до 22 тыс. рублей
20 ноябрь 2018 (11:21)
УрБК, Москва, 20.11.2018. Объем «свободных денег» у россиян в октябре уменьшился на 2,2% по сравнению с сентябрем текущего года и составил 22 тыс. руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные исследования холдинга «Ромир».
«В октябре объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве почти не изменился по сравнению с сентябрьским показателем и составил 22 тыс. руб., что всего на 500 руб., или 2,2% уступает значению предыдущего месяца», — говорится в исследовании «Ромира».
Общие повседневные расходы россиян в октябре увеличились по сравнению с сентябрем на 3,1%, а личная инфляция в прошлом месяце составила 0,35%.
В городах-миллионниках значение индекса в октябре не изменилось по сравнению с сентябрем и составило 28,5 тыс. руб. В городах с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн индекс снизился на 1,7%, до 23,2 тыс. руб. В городах с населением 100-500 тыс. человек объем «свободных денег» сократился на 6,2%, составив 15,1 тыс. руб.
«В октябре объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве почти не изменился по сравнению с сентябрьским показателем и составил 22 тыс. руб., что всего на 500 руб., или 2,2% уступает значению предыдущего месяца», — говорится в исследовании «Ромира».
Общие повседневные расходы россиян в октябре увеличились по сравнению с сентябрем на 3,1%, а личная инфляция в прошлом месяце составила 0,35%.
В городах-миллионниках значение индекса в октябре не изменилось по сравнению с сентябрем и составило 28,5 тыс. руб. В городах с числом жителей от 500 тыс. до 1 млн индекс снизился на 1,7%, до 23,2 тыс. руб. В городах с населением 100-500 тыс. человек объем «свободных денег» сократился на 6,2%, составив 15,1 тыс. руб.
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