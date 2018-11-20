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Банк России подал заявление в суд о банкротстве Уралтрансбанка

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Банк России подал заявление о признании несостоятельным («банкротом») ПАО «Уральский транспортный банк» (Уралтрансбанк). Соответствующий документ поступил в Арбитражный суд Свердловской области 19 ноября 2018 года.



Напомним, что Банк России отозвал лицензию у Уралтрансбанка 25 октября 2018 года. Финансово-кредитная организация 18 месяцев подряд входил в список нарушителей нормативов ЦБ РФ.



Основным бенефициаром Уралтрансбанка является бизнесмен Валерий Заводов. Напрямую ему принадлежат 37,78% акций. Однако через своих родственников, а также различные ООО он распоряжается существенно более высокой долей в уставном капитале банка.

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