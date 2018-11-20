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В Свердловской области в октябре 2018 года сократилось поголовье всех видов сельскохозяйственных животных

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. На Среднем Урале в октябре 2018 года сократилось поголовье всех видов сельскохозяйственных животных по сравнению с октябрем 2017 года. Об этом говорится в материалах Свердловскстата.



Численность свиней, по данным за октябрь 2018 года, сократилась на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году (до 345,7 тыс. голов), поголовье птиц — на 3,5% (до 13,8 млн голов), овец и коз — на 5% (до 64,6 тыс. голов), крупного рогатого скота — на 0,3% (до 263,4 тыс. голов). Численность коров сократилась на 1,8 тыс. голов (-1,5%).



В то же время за 10 месяцев 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, выросло производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. Скот и птица на убой (в живом весе) выросли на 2,6%. Производство молока выросло на 2,7%, а яиц — на 0,5%.

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