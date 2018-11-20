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В России вводится уголовное наказание за контрабанду драгметаллов на сумму свыше 1 млн рублей
20 ноябрь 2018 (10:15)
УрБК, Москва, 20.11.2018. В России с 24 ноября 2018 года вводится уголовное наказание за контрабанду драгметаллов, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы.
Как поясняет ведомство, расширяется перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно постановлению правительства РФ, в него войдут изделия из драгоценных металлов и камней, а также природного жемчуга, карманные и наручные часы с корпусом из драгметалла, корпуса, ремешки, ленты и браслеты для часов из драгметалла, руды и концентраты драгметаллов.
«С вступлением в силу новых правил за контрабанду указанных товаров общей стоимостью свыше 1 млн руб. предусмотрена уголовная ответственность по статье 226. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.
Как поясняет ведомство, расширяется перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Согласно постановлению правительства РФ, в него войдут изделия из драгоценных металлов и камней, а также природного жемчуга, карманные и наручные часы с корпусом из драгметалла, корпуса, ремешки, ленты и браслеты для часов из драгметалла, руды и концентраты драгметаллов.
«С вступлением в силу новых правил за контрабанду указанных товаров общей стоимостью свыше 1 млн руб. предусмотрена уголовная ответственность по статье 226. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — говорится в сообщении.
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