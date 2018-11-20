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«Эксперт РА» повысило рейтинг компании ЕВРАЗ до ruAA-

УрБК, Москва, 20.11.2018. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности компании ЕВРАЗа до уровня ruАА-. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у компании действовал рейтинг ruA+ со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба «Эксперт РА».



ЕВРАЗ является вертикально-интегрированной горно-металлургической компанией, основные производственные активы которой находятся в России и США. По итогам I полугодия 2018 года 62% выручки компании обеспечил стальной сегмент в РФ, 16% — стальной сегмент в США, 18% — угольный сегмент.



Повышение рейтинга обусловлено улучшением кредитных метрик компании на фоне благоприятных цен на основную продукцию. Так, отношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,1 на 30 июня 2018 года (далее — отчетная дата) с 2,0 годом ранее и с 4,9 на 30 июня 2017 года.



Помимо роста EBITDA на фоне сохраняющихся высоких цен до 3,4 млрд долл. за период с 30 июня 2017 года по 30 июня 2018 года по сравнению с уровнем 2,1 млрд долл. за аналогичный период годом ранее, компания сократила общий уровень долга до 4,7 млрд долл. по сравнению с 5,5 на 30 июня 2017 года и 6,2 на 30 июня 2016 года. При этом сохранение запаса ликвидности, который компания держит на балансе на уровне около 1 млрд долл. США, приводит к показателю чистого долга менее 4 млрд долл. США на момент рейтинговой оценки. Такой уровень чистого долга компания представила как среднесрочный ориентир на состоявшемся в октябре 2018 года дне инвестора.



Комфортный уровень долга позволяет компании выплачивать значительный объем дивидендов, который составил 1,2 млрд долл. США в 2018 году с учетом итоговых выплат за 2017 год и промежуточных выплат за первое полугодие 2018 года.



Агентство ожидает, что с учетом гибкой политики по выплате дивидендов уровень свободного денежного потока после обязательных выплат по долгу и капитальных расходов останется положительным по итогам 2018 года и далее, даже в условиях ожидаемой коррекции цен на основную продукцию с 2019 года. А расширение ассортимента и увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью будет в перспективе способствовать снижению волатильности финансового результата компании в период спада в отрасли.



Запас ликвидности на балансе компании позитивно оценивается агентством и также позволяет более уверенно проходить периоды коррекции цен. Остаток денежных средств на балансе на отчетную дату составлял 902 млн долл., что покрывало около 43% от краткосрочных обязательств компании на эту дату.



Поддержку рентабельности компании, которая достигла 30% по показателю маржинальности по EBITDA за отчетный период, оказывает высокий уровень самообеспеченности основным сырьем: 77% по железной руде и более 200% по углю. Несмотря на то, что некоторые марки угля приходится докупать с рынка, компания в значительной степени хеджирует цены на них тем, что поставляет третьим сторонам уголь иных марок.



По данным консолидированной отчетности по стандартам МСФО, выручка компании за период 30 июня 2017 года по 30 июня 2018 года составила 12,1 млрд долл. США, EBITDA — 3,4 млрд долл. США, чистая прибыль — 1,8 млрд долл. США. Активы и капитал компании на 30 июня 2018 года составили 9,6 и 2,2 млрд долл. США соответственно.



Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

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