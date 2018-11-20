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Свердловские ресурсоснабжающие компании сократили запасы угля на 32%

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2018. Ресурсоснабжающие компании на Среднем Урале сократили запасы топлива к 1 ноября 2018 года, говорится в материалах Свердловскстата.



В организациях с основным видом деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» запасы угля по сравнению с 1 ноября 2017 года уменьшились на 370,5 тыс. т (на 32,0%), топочного мазута — на 5,1 тыс. т (на 3,6%).



Также зафиксировано сокращение запасов топлива в котельных, которые находятся в ведении муниципалитетов. Запасы угля на теплопунктах снизились на 14,8% (по сравнению с 1 ноября 2017 года) и составили 70,8 тыс. т, обеспеченность топливным мазутом снизилась на 7,8% (до 30,3 тыс. т).



«С учетом сложившегося в октябре 2018 года среднесуточного расхода топлива, созданные на 1 ноября 2018 года запасы угля могут обеспечить работу организаций области в течение 28 дней, топочного мазута — в течение 878 дней», — говорится в сообщении.



По сравнению с 1 ноября 2017 года у потребителей сократились запасы угля на 24,5% (до 1 млн 222,3 тыс. т), топочного мазута — на 6,7% (до 164,3 тыс. т).

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