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Зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко будет курировать подготовку объектов к ШОС и БРИКС в Челябинске

УрБК, Челябинск, 19.11.2018. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко будет курировать строительство объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. Об этом сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил с заместителями и министрами итоги рабочего совещания, состоявшегося в Москве, по вопросам подготовки к международным мероприятиям.



Как подчеркнул в ходе совещания в столице В. Мутко, саммиты ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году, являются масштабными мероприятиями международного значения, а их проведение позитивно влияет на репутацию нашей страны.



«Вице-премьер Виталий Мутко поставил четкую задачу федеральным министерствам — оказывать максимально оперативное содействие властям Челябинской области при урегулировании необходимых для подготовки к саммитам вопросов. На предмет принятия необходимых решений будут еще раз проанализированы возможности существующих федеральных госпрограмм. По всем вопросам, которые мы обсуждали в ходе встречи, даны поручения с конкретными сроками их исполнения», — прокомментировал Б. Дубровский.



Губернатор также сообщил, что В. Мутко намерен в ближайшее время посетить Челябинск с рабочим визитом, чтобы познакомиться с ходом подготовки основных объектов саммитов.

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