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Власти Екатеринбурга установили на дорогах знаки вне ПДД

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. Администрация Екатеринбурга установила на дорогах три дорожных знака, не утвержденных правилами дорожного движения. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя комитета по транспорту и организации дорожного движения горадминистрации Сергей Яскевич.



По его словам, три модификации знаков установлены в рамках эксперимента. Все модели были взяты из предварительного национального стандарта, который был утвержден в конце 2017 года.



Так, на перекрестке улиц 8 Марта — Щорса появился знак «Уступи всем, и можно направо», разрешающий правый поворот на улицу Щорса при красном сигнале светофора. На проспекте Ленина от Вайнера до Московской установлена модификация «Выделенная трамвайная полоса», на улице Малышева на участке от Восточной до Луначарского — знак «Парковка».



Сергей Яскевич отметил, что в случае отсутствия ДТП эксперимент распространят на другие городские дороги.

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