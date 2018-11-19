Новости дня

«Мусорную реформу» добавили в список критериев для оценки губернаторов

УрБК, Москва, 19.11.2018. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому устанавливаются девять новых критериев для оценки эффективности губернаторов. Документ опубликован на официальном сайте кабмина.



«Эти новые показатели будут применяться при оценке эффективности деятельности по повышению уровня социально-экономического развития с 2020 года, а при оценке достижения высоких темпов наращивания экономического (налогового) потенциала территорий — с 2021 года», — говорится в постановлении.



Согласно документу, в список внесены критерии «Доля утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объёме твёрдых коммунальных отходов»; «Доля нормативно очищенных сточных вод в общем объёме сточных вод»; «Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям»; «Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых семье, состоящей из трёх человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего годового совокупного денежного дохода семьи)».



Также глав регионов будут оценивать по качеству оказания услуг организациями социальной сферы, объему инвестиций в основной капитал, количеству коммунальных аварий, среднедушевому размеру доходов населения, а также по среднедушевому размеру уровня расходов на оплату услуг ЖКХ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: