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Группа ЧТПЗ запустила интернет-магазин, объединяющий продукцию производства Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов
19 ноябрь 2018 (17:10)
УрБК, Челябинск, 19.11.2018. Складской комплекс ЧТПЗ (входит в Группу ЧТПЗ) запустил интернет-магазин. Презентация состоялась в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо», сообщает пресс-служба ЧТПЗ.
Онлайн-площадка объединила трубную продукцию производства Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов и создана как дополнительный канал продаж для действующих и потенциальных клиентов со всей России.
«Создание платформы электронной коммерции — один из важных шагов на пути дальнейшего развития Белой металлургии — философии преображения, идеи которой нацелены на содействие успеху и процветанию клиентов компании. Запуск интернет-магазина открывает новые возможности для наших клиентов, а также усиливает наши конкурентные преимущества на рынке металлопроката. Хочу отметить, что уже сегодня платформа соответствует передовым трендам e-commerce, и в дальнейшем будет совершенствоваться на основе обратной связи», — комментирует заместитель директора по маркетингу и коммуникациям Наринэ Фатыхова.
В интернет-магазине Складского комплекса ЧТПЗ клиентам в режиме онлайн доступна актуальная информация по наличию и стоимости трубной продукции на всех складах компании. Уникальное преимущество платформы состоит в том, что клиент не только может приобрести ту продукцию, которая находится в наличии, но и оформить заказ под производство. На торговой онлайн-площадке также реализована возможность выбора способа доставки с расчетом стоимости, регионального склада отгрузки, выстроена удобная навигация по сортаменту.
Онлайн-площадка объединила трубную продукцию производства Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов и создана как дополнительный канал продаж для действующих и потенциальных клиентов со всей России.
«Создание платформы электронной коммерции — один из важных шагов на пути дальнейшего развития Белой металлургии — философии преображения, идеи которой нацелены на содействие успеху и процветанию клиентов компании. Запуск интернет-магазина открывает новые возможности для наших клиентов, а также усиливает наши конкурентные преимущества на рынке металлопроката. Хочу отметить, что уже сегодня платформа соответствует передовым трендам e-commerce, и в дальнейшем будет совершенствоваться на основе обратной связи», — комментирует заместитель директора по маркетингу и коммуникациям Наринэ Фатыхова.
В интернет-магазине Складского комплекса ЧТПЗ клиентам в режиме онлайн доступна актуальная информация по наличию и стоимости трубной продукции на всех складах компании. Уникальное преимущество платформы состоит в том, что клиент не только может приобрести ту продукцию, которая находится в наличии, но и оформить заказ под производство. На торговой онлайн-площадке также реализована возможность выбора способа доставки с расчетом стоимости, регионального склада отгрузки, выстроена удобная навигация по сортаменту.
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