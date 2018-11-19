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Группа ЧТПЗ запустила интернет-магазин, объединяющий продукцию производства Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов

19 ноябрь 2018 (17:10)

УрБК, Челябинск, 19.11.2018. Складской комплекс ЧТПЗ (входит в Группу ЧТПЗ) запустил интернет-магазин. Презентация состоялась в рамках международной промышленной выставки «Металл-Экспо», сообщает пресс-служба ЧТПЗ.

Онлайн-площадка объединила трубную продукцию производства Челябинского трубопрокатного и Первоуральского новотрубного заводов и создана как дополнительный канал продаж для действующих и потенциальных клиентов со всей России.

«Создание платформы электронной коммерции — один из важных шагов на пути дальнейшего развития Белой металлургии — философии преображения, идеи которой нацелены на содействие успеху и процветанию клиентов компании. Запуск интернет-магазина открывает новые возможности для наших клиентов, а также усиливает наши конкурентные преимущества на рынке металлопроката. Хочу отметить, что уже сегодня платформа соответствует передовым трендам e-commerce, и в дальнейшем будет совершенствоваться на основе обратной связи», — комментирует заместитель директора по маркетингу и коммуникациям Наринэ Фатыхова.

В интернет-магазине Складского комплекса ЧТПЗ клиентам в режиме онлайн доступна актуальная информация по наличию и стоимости трубной продукции на всех складах компании. Уникальное преимущество платформы состоит в том, что клиент не только может приобрести ту продукцию, которая находится в наличии, но и оформить заказ под производство. На торговой онлайн-площадке также реализована возможность выбора способа доставки с расчетом стоимости, регионального склада отгрузки, выстроена удобная навигация по сортаменту.

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