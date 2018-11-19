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Минпромторг опасается возможного ухудшения качества топлива на независимых АЗС

УрБК, Москва, 19.11.2018. Минпромторг опасается возможного ухудшения качества топлива на фоне ситуации на рынке, заявил глава ведомства Денис Мантуров. По его словам, проблемы могут коснуться независимых АЗС, сообщает «Интерфакс».



«У тех компаний и сетевых АЗС, у которых есть прямые контракты с производителями, такой проблемы точно не должно возникнуть, потому что они получают качественные продукты от крупных нефтяных перерабатывающих компаний», — цитирует издание Дениса Мантурова.



Он добавил, что с мелкими станциями подобные проблемы уже возникали. «Для этого было принято правительством решение, оно действует с 1 января этого года, это оборотные штрафы», — отметил глава Минпромторга.



Напомним, в конце октября правительство РФ договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на уровне июня до конца этого года. Соглашение подписано всеми крупными нефтяниками.



15 ноября «Роснефть» полностью прекратила торги моторным топливом на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Таким образом она начала исполнять свою угрозу «серьезно разобраться» с независимыми АЗС. В результате цены на топливо возобновили рост, хотя до этого немного снижались. 19 ноября «Роснефть» частично возобновила продажу топлива на бирже.

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