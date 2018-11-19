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В Кольцово у гражданина Узбекистана таможенники изъяли 20 кг специй без документов и декларации

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. Кольцовские таможенники нашли 20 кг специй без необходимых документов в багаже авиапассажира, прилетевшего из Ташкента. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«Мужчина пошел в зеленый коридор со спортивной сумкой, она была доверху наполнена пакетами с пряными смесями без каких-либо опознавательных знаков. Как пояснил гражданин Узбекистана, он работает на рынке и специи вез для продажи. О том, что коммерческую партию нужно декларировать, он не знал. К тому же ни чеков, ни сертификатов, подтверждающих безопасность продукции, у предпринимателя не было», — пояснили в пресс-службе.



В отношении мужчины завели административное дело. Специи направили на экспертизу, чтобы выяснить состав и цену товара. Мужчине грозит штраф в размере от половины стоимости всей партии специй.

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