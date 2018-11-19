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Росатом представил в Екатеринбурге механизмы привлечения инвестиций для модернизации ЖКХ

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. ООО «Русатом Инфраструктурные решения» в ходе общероссийского форума «Города России 2030: цифровое будущее» в Екатеринбурге представило участникам мероприятия подходы к модернизации коммунальной инфраструктуры и реализации концепции «Умный город» с использованием механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).



На круглом столе «Государственно-частное партнерство в системе стратегического управления городским развитием» выступила руководитель направления по взаимодействию с органами власти ООО «Русатом Инфраструктурные решения» Дарьяна Муринович.



«Объекты коммунальной инфраструктуры большинства малых и средних городов, с учетом их физического износа и технологического устаревания, требуют модернизации и реконструкции, внедрения современных цифровых технологий управления. Вопрос осложняется недостаточностью инвестиционного финансирования. Наша компания обладает опытом привлечения ресурсов для реализации масштабных инфраструктурных проектов с внедрениям современных цифровых технологий», — рассказала Д. Муринович.



По ее словам, концессионные соглашения как одна из форм ГЧП — это эффективный вариант привлечения крупных инвестиций в субъекты РФ и муниципальные образования. Реализация концессионных соглашений по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры на основе технологии «Умный город» не только обеспечит надежную и ресурсосберегающую коммунальную инфраструктуру, но и улучшит экономику города, увеличит объем налоговых поступлений в бюджет города и региона.



Д. Муринович отметила, что сегодня этот механизм внедряется при модернизации с применением цифровых решений объектов коммунальной инфраструктуры, социальной сферы, транспортной инфраструктуры и других. Данные мероприятия позволяют, в том числе, снизить нагрузку на бюджеты всех уровней и, с привлечением частных инвестиций, обновить облик российских городов в целом.



Отметим, ООО «Русатом Инфраструктурные решения» является отраслевым интегратором госкорпорации «Росатом» по бизнес-направлениям «Чистая вода» и «Умный город», а также управляет активами неатомного энергетического и коммунального комплекса.

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