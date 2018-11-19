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Десять самых дорогих однокомнатных квартир в Екатеринбурге стоят от 7,5 млн до 13 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. В десятку лидеров рейтинга самых дорогих однокомнатных квартир Екатеринбурга вошли лоты стоимостью от 7,5 млн до 13 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба сервиса ЦИАН.



Для участия в рейтинге были отобраны как классические «однушки» (комната + кухня), так и квартиры так называемого «евроформата», в которых кухня и столовая/гостиная объединены в единое пространство, а спальня зонирована отдельно. В качестве дополнительных критериев отбора применялись такие параметры, как наличие ремонта и реализация на вторичном рынке.



В среднем «однушка» из первой десятки обойдется в 9,07 млн руб., что почти в 4 раза больше среднерыночного показателя для данного формата квартир. Диапазон площадей в рейтинге составил от 51 до 89,6 кв. м, в среднем — 64,4 кв. м. Усредненный «квадрат» обойдется в 141 тыс. руб.



Большая часть — 6 лотов из 10 — самых дорогих однокомнатных квартир Екатеринбурга расположены в Ленинском районе города. Три «однушки» из рейтинга находятся в Верх-Исетском районе, одна — в Октябрьском.

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