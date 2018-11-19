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С 19 по 26 ноября «Уральские авиалинии» предлагают скидки до 30% на более чем 160 направлений
19 ноябрь 2018 (15:15)
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» предлагает билеты по выгодным ценам всю неделю: с 19 по 26 ноября 2018 года включительно. В распродаже участвуют более 160 маршрутов, сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Для участников программы «Крылья» скидки распродажи суммируются с бонусами программы: 1 бонус равен 1 рублю. Для того, чтобы стать участником программы «Крылья», необходимо зарегистрироваться на сайте. Каждый «новичок» получает 500 руб. приветственных бонусов, которые можно использовать сразу как дополнительную скидку», — указано в сообщении.
Ознакомиться с полным списком направлений, участвующих в акции, а также периодами вылета можно на сайте авиакомпании. Билеты можно приобрести сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по телефону call-центра авиакомпании: 8-800-7700-262.
«Для участников программы «Крылья» скидки распродажи суммируются с бонусами программы: 1 бонус равен 1 рублю. Для того, чтобы стать участником программы «Крылья», необходимо зарегистрироваться на сайте. Каждый «новичок» получает 500 руб. приветственных бонусов, которые можно использовать сразу как дополнительную скидку», — указано в сообщении.
Ознакомиться с полным списком направлений, участвующих в акции, а также периодами вылета можно на сайте авиакомпании. Билеты можно приобрести сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по телефону call-центра авиакомпании: 8-800-7700-262.
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