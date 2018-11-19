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Минсельхоз не поддерживает инициативу по введению акциза на продукты переработки мяса

УрБК, Москва, 19.11.2018. Министерство сельского хозяйства не поддерживает инициативу по введению акциза на продукты переработки мяса — колбасу, сосиски, бекон. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.



«Министерство не считает данную инициативу целесообразной, обоснованной и в достаточной степени проработанной, в том числе в части возможных ценовых рисков для российских потребителей», — отметил официальный представитель Минсельхоза. Он добавил, что проекты документов о введении акциза на переработанные мясопродукты на рассмотрение в министерство не поступали.



В Минсельхозе также обратили внимание на то, что требования безопасности пищевых продуктов установлены техническими регламентами ЕАЭС.



«Они гармонизированы с международными нормами, их корректировка осуществляется на основе научного обоснования», — заверил представитель министерства.



Напомним, что ранее Экспертный совет при правительстве выступил с инициативой ввести в РФ сбор на продукты переработки красного мяса — колбасу, сосиски, бекон. В итоге стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%. По мнению специалистов, эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака. Полученные от акцизов средства следует направить на снижение цен на здоровое питание. В Минздраве поддержали появление акциза, однако отметили, что конкретные шаги еще обсуждаются.

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