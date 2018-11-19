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В Свердловской области задолженность по алиментам выросла на 1 млрд рублей

19 ноябрь 2018 (12:47)

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. В Свердловской области с начала 2018 года задолженность по алиментам выросла на 1 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 4 млрд руб., сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.

Всего на исполнении ведомства находится 41 тыс. производств по взысканию алиментов.

Ограничено в специальных правах более 4 тыс. жителей Свердловской области, вынесено свыше 16 тыс. постановлений о временном ограничении в праве выезда за пределы страны.

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