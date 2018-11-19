Новости дня

Корпоративная телекомпания ММК вновь стала победителем отраслевого конкурса

УрБК, Магнитогорск, 19.11.2018. В рамках 24-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2018» в 16-й раз состоялось награждение победителей в конкурсе «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ».



Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в очередной раз магнитогорская телекомпания «ТВ-ИН», представлявшая на конкурсе Магнитогорский металлургический комбинат, вошла в число победителей в номинации «Лучшее электронное корпоративное СМИ».



Отметим, традиционный конкурс, организуемый редакцией специализированного журнала «Металлоснабжение и сбыт», ставит целью способствовать становлению и развитию рынка корпоративных СМИ в сфере металлургии. Также он определяет самые эффективные проекты в области корпоративных СМИ.



Телекомпания «ТВ-ИН» в текущем году отметила свое 25-летие. Точкой отсчета истории компании считается 9 июня 1993 года, когда приказом генерального директора ММК № 387 была образована редакция телевизионных программ «ТВ-Информ». Первым крупным проектом новой студии стала еженедельная программа «ТВ-ММК». Были установлены партнерские связи с региональными и центральными телекомпаниями, с которыми редакция «ТВ-Информ» работала как корреспондентский пункт. В 1996 году на базе студии подготовки телевизионных программ «ТВ-Информ» создана телекомпания «ТВ-ИН».



Сегодня «ТВ-ИН» — крупнейшая по объему собственного вещания негосударственная телекомпания региона, программы которой смотрят не только жители Магнитки, но и население близлежащих районов Челябинской области и республики Башкортостан. Компания оснащена современным технологическим оборудованием и имеет собственное эфирное пространство, которое наполняется программами, рассчитанными на широкий круг зрителей. Ни одно значительное событие в жизни ММК и Магнитогорска не обходится без участия корреспондентов телекомпании. В ее архиве собраны кино-, видеодокументы, отражающие историю комбината и города.



В 2018 году компания объявила о запуске собственного канала 24-часового вещания «ТВ-ИН Магнитогорск», транслируемого в кабельных сетях. При этом собственные телепроекты «ТВ-ИН», уже полюбившиеся телезрителям, и новые программы были дополнены телесериалами, художественными фильмами, познавательными и развлекательными программами.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: