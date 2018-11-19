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Бизнес-клиенты УБРиР получили возможность открыть депозит в юанях

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предлагает своим бизнес-клиентам открыть депозит в китайских юанях в ближайшем офисе, обслуживающем юридических лиц. Продукт позволяет предпринимателям получить до 3% годовых. Депозит может быть открыт на срок от 5 дней, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.



По мнению банка, один из нарастающих и самых обсуждаемых финансовых трендов последнего времени в России — дедолларизация экономики. Причем в этом направлении двигаются параллельно и власть, и бизнес. Компании резервируют средства в национальных валютах тех стран, с которыми торгуют. Со многими иностранными партнерами, с которыми раньше расчеты шли в долларах, теперь легко рассчитываться напрямую в национальных валютах государств, где такие компании находятся.



В этом же направлении движется и Центробанк России. По данным последнего опубликованного обзора регулятора по управлению активами в иностранных валютах и золоте, в течение 12 месяцев с 31 марта 2017 года ЦБ активно сокращал долю валют развитых стран в национальных резервах в пользу китайского юаня и золота. Доходность портфелей валютных активов, номинированных в юанях, при этом оказалась самой высокой среди резервных валют.



Глава ВЭБ Игорь Шувалов не исключил возможности, что Россия и Китай подпишут соглашение о расчетах в национальных валютах до конца 2018 года, что также будет способствовать росту спроса на активы в юанях.



«Уже восемь лет Китай занимает лидирующие позиции среди российских внешнеторговых партнеров. Товарооборот между странами постоянно увеличивается: в январе-сентябре текущего года он вырос на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поэтому растет спрос на счета в юанях и на депозиты, на которых можно с выгодой разместить поступившую выручку или средства для будущих расчетов», — отметила управляющий директор Центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина.



Напомним, в настоящее время разместить свои сбережения в УБРиР предприниматели могут в рублях, долларах, евро и юанях. По данным на 1 октября 2018 года, депозитный портфель корпоративных клиентов банка составлял более 28 млрд руб.

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