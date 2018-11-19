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Ломбарды просят Банк России смягчить регулирование

УрБК, Москва, 19.11.2018. Ассоциация развития ломбардов (АРЛ) представила на экспертном совете по небанковским финансово-кредитным организациям при комитете Госдумы стратегию развития рынка до 2023 года. Речь идет в основном об облегчении регуляторного и надзорного давления на сегмент. В частности, предлагается не ужесточать регуляторные требования, отменить ограничения по времени работы, повысить до 500 тыс. руб. стоимость вещей, реализуемых без торгов, пишет «Коммерсантъ».



«Крайне положительно на отрасли скажется введение дифференцированного регулирования ломбардов со стороны ЦБ в зависимости от объема кредитного портфеля. Также необходимо стимулировать банки к кредитованию ломбардов и установить обязанность для страховых компаний осуществлять страхование заложенного имущества», — отмечает председатель АРЛ Сергей Соковников.



Одновременно участники рынка предлагают проработать вопрос введения уголовной ответственности за выдачу займов под залог вещей лицами, не являющимися ломбардами.



Предполагается, что в результате реализации стратегии число реально работающих ломбардов вырастет на 10%, до 4,4 тыс., портфель займов — на 20%, количество игроков в серой зоне может снизиться более чем в шесть раз, до 5% от общего числа компаний.



По данным АРЛ, с конца 2014 года число ломбардов сократилось почти на четверть, их кредитный портфель — почти на 20%.



«При негативном сценарии развития количество компаний, ведущих реальную деятельность, может сократиться за пять лет на 25-35%, а портфель займов — на 10-15%», — полагает господин Соковников.



В ЦБ с оценками участников рынка не согласны. Там отмечают, что при уходе с рынка за последние 12 месяцев более 1,7 тыс. ломбардов портфель действующих компаний колебался на уровне 34-36 млрд руб., а его размер на одну организацию на 30 июня 2018 года по сравнению с аналогичным показателем годом ранее вырос на 24,9%.



«Это свидетельствует о том, что с рынка в основном уходят «нулевые» организации, а действующие развиваются», — подчеркивают в ЦБ.



В то же время в Банке России уточнили, что большинство положений стратегии содержатся в законопроекте, который обсуждается с профессиональным сообществом с начала года. «Иные предложения» участников рынка регулятор также обещает рассмотреть.



Однако эксперты сомневаются, что ЦБ пойдет на смягчение регулирования, особенно в части контроля над ломбардами.



«Поставлена задача взять под контроль все финансовые потоки в стране, и эта задача решается методично как в банковском секторе, так и в сфере ломбардов», — говорит управляющий партнер экспертной группы VETA Илья Жарский. По его мнению, скорее, можно ожидать, что на смену частным ломбардам придут организации, подконтрольные государству, которое наращивает свою степень влияния во всех сферах экономики.

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