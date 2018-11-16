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Жительница Свердловской области не смогла вернуть деньги за неисправный аппарат магнитотерапии «Алмаг-03»

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Жительница села Байкалово не смогла вернуть денежные средства за неисправный товар, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В феврале 2018 года она приобрела в Москве в аптеке «Ригла» аппарат магнитотерапии «Алмаг-03» стоимостью 34 тыс. 394 руб. Вскоре она обнаружила, что один из магнитных индукторов не работает. Гарантийный срок составляет 12 месяцев. На следующий день Алена обратилась в аптеку с заявлением о возврате аппарата.



Через месяц женщина вновь обратилась к ООО «Ригла» с письменной претензией, в которой просила забрать у нее аппарат и вернуть деньги, указав, что на замену или ремонт аппарата не согласна. Договор купли-продажи продавцом расторгнут не был. Вскоре она подала иск о защите прав потребителя в Байкаловский районный суд.



В заявлении женщина попросила взыскать с продавца стоимость аппарата — 34 394 руб., компенсацию морального вреда — 5 тыс. руб., неустойку — 20 тыс. 980 руб., штраф и расходы на оплату услуг представителя — 15 тыс. руб.



Ответчик указал, что перед продажей сотрудники аптеки аппарат проверили и не нашли неисправностей. На следующий день после покупки женщина обратилась с просьбой вернуть деньги за якобы неисправный аппарат, при этом вернуть его отказалась, сославшись на то, что он отправлен в Екатеринбург. Ответчик лишился возможности проведения экспертизы. В случае выявления поломки предусмотрен либо гарантийный бесплатный ремонт, либо замена товара на аналогичный.



Байкаловский районный суд исковые требования оставил без удовлетворения. Истец обжаловала решение в Свердловском областном суде, который также оставил без изменения решение суда первой инстанции.

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