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ФАС утвердила дополнения к железнодорожным тарифам

УрБК, Москва, 16.11.2018. Правление ФАС России утвердило поправки в тарифный прейскурант на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Информация об этом размещена на сайте ведомства.



На 2019-2025 год экспортная надбавка к железнодорожному тарифу составит 8%. Тариф на порожний пробег полувагонов повысится на 6%.



Из-под действия экспортной надбавки выведены нефтяные грузы и алюминий.



«Тарифная нагрузка на потребителей не увеличится от принятия данного пакета решений», — указано в сообщении ФАС.



По поводу порожнего пробега в ФАС поясняют, что с 2008 года порожний пробег полувагонов тарифицируется по льготным тарифным схемам, а с 2013 года на отдельные модели полувагонов распространены еще более льготные тарифные условия.



«Удешевление порожнего пробега привело к его увеличению — по большинству экспортных маршрутов до 97%. Принятое регуляторное решение направлено на стимулирование сокращения порожнего пробега и непроизводительной работы железнодорожного транспорта, а также увеличение оборачиваемости подвижного состава», — указано в сообщении.

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