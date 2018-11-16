Новости дня
«Уральские авиалинии» снижают цены и увеличивают частоту полетов в Благовещенск
16 ноябрь 2018 (16:47)
УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. Авиакомпания «Уральские авиалинии» будет выполнять из Благовещенска в Москву до девяти рейсов в неделю. Также на направлении действует спеццена — от 20 тыс. руб. за билет туда-обратно, сообщает пресс-служба перевозчика.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает частоту рейсов по маршруту Благовещенск — Екатеринбург — Москва. Помимо ежедневных рейсов U6-299/300, с 30 ноября 2018 и до 30 марта 2019 года вводятся дополнительные рейсы. Рейс U6-30 Благовещенск — Екатеринбург — Москва будет выполняться по вторникам и субботам, а рейс U6-29 Москва — Екатеринбург —Благовещенск — по понедельникам и пятницам. Обратный рейс U6-29 Москва — Екатеринбург — Благовещенск будет вылетать по понедельникам и пятницам.
На новых рейсах U6-29 и U6-30 действует специальная цена — от 20 тыс. руб. за перелет туда-обратно.
Кроме того, пассажиры из Благовещенска могут расширить карту путешествий и воспользоваться хорошими стыковками в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга в другие города России и страны СНГ.
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» увеличивает частоту рейсов по маршруту Благовещенск — Екатеринбург — Москва. Помимо ежедневных рейсов U6-299/300, с 30 ноября 2018 и до 30 марта 2019 года вводятся дополнительные рейсы. Рейс U6-30 Благовещенск — Екатеринбург — Москва будет выполняться по вторникам и субботам, а рейс U6-29 Москва — Екатеринбург —Благовещенск — по понедельникам и пятницам. Обратный рейс U6-29 Москва — Екатеринбург — Благовещенск будет вылетать по понедельникам и пятницам.
На новых рейсах U6-29 и U6-30 действует специальная цена — от 20 тыс. руб. за перелет туда-обратно.
Кроме того, пассажиры из Благовещенска могут расширить карту путешествий и воспользоваться хорошими стыковками в аэропорту Кольцово города Екатеринбурга в другие города России и страны СНГ.
Билеты можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер: 8-800-7700-262 или в любой авиакассе вашего города.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- «Уральские авиалинии» увеличили частоту полетов из Хабаровска в Екатеринбург
- «Уральские авиалинии» увеличивают частоту рейсов в Калининград
- «Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Москву
- Авиакомпания «Уральские авиалинии» ввела дополнительные рейсы в Приамурье
- «Уральские авиалинии» с 24 мая возобновляют рейс Благовещенск — Екатеринбург — Москва