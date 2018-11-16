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Автомобилистов загоняют в пробку
16 ноябрь 2018 (16:08)
В Екатеринбурге со второй попытки пытаются внедрить новые стандарты дорожного движения, которые были приняты в 2014 году. Суть изменений заключается в том, чтобы исключить пересечение автомобильных и пешеходных потоков. В 2017 году с подачи ГИБДД эту схему опробовали на перекрестке проспекта Ленина и улицы Карла Либкнехта. Попытка окончилась провалом. С недавнего времени по предписанию Госавтоинспекции новый стандарт введен на 68 перекрестках. Автомобилисты, помня о прошлом опыте, предрекают Екатеринбургу транспортный коллапс.
Как следует из ГОСТа, который вступил в силу четыре года назад, пересечение транспортных и пешеходных потоков не допускается, пока горит зеленый или красный сигнал светофора.
Внедрять этот стандарт в Екатеринбурге ГИБДД начала только в 2017 году, выдав соответствующие предписания городскому Центру организации движения. По новым правилам были запрещены левые пороты на нескольких участках центральных улиц. В частности, на улице Мира (перед проспектом Ленина со стороны улицы Малышева), а с декабря 2017 года — на улице Карла Либкнехта (перед Ленина со стороны Первомайской в сторону Оперного театра). Во втором случае изменения привели к росту пробок в центре города. Часть автомобилистов и вовсе игнорировала новые правила. Через несколько дней с перекрестка Ленина — Карла Либкнехта убрали знак, запрещающий поворот налево.
Спустя год городская ГИБДД решила повторить опыт на нескольких десятках перекрестков под предлогом снижения аварийности на дорогах. Как пояснили в ведомстве, в 2018 году в Екатеринбурге произошло 25 ДТП, в которых водители при повороте направо (налево) не предоставили преимущество в движении пешеходам.
«В текущем году стояла задача довести работу по разделению транспортных и пешеходных потоков до конца. Данные работы произведены на 68 перекрестках города Екатеринбурга. В перспективе — еще 73 перекрестка, в том числе магистрального значения», — пояснили в отделе пропаганды городской ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что работа по корректировке движения транспорта была проведена на основании разработок администрации города. По предписанию ГИБДД на перекрестках изменился режим работы светофоров. Сложно оценить, насколько эти меры позволили снизить аварийность, но транспортное движение в городе осложнилось.
Представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) в Свердловской области Максим Едрышов отметил, что после нововведений время проезда на некоторых перекрестках сократилось на 15-20 секунд. В результате упала пропускная способность самих магистралей.
«Со временем это в обязательном порядке приведет к коллапсу. Нагрузка на улично-дорожную сеть с каждым годом увеличивается, а ГИБДД и Центр организации движения снижают пропускную способность дорог. Это в то время, когда во всем мире тренд на борьбу с пробками», — отметил М. Едрышов.
Вместе с тем он указал, что ГОСТ о запрете пересечения потоков не столь категоричен, как об этом заявляют в ГИБДД. По словам представителя ФАР, закон не требует распространять ограничения на все перекрестки.
«Закон позволяет проанализировать потоки, дорожную ситуацию и найти компромисс, а не бездумно выдавать предписания. Непонятно также, почему ГИБДД решила сейчас, спустя четыре года, применять эти стандарты», — сказал Максим Едрышов.
Объяснения Госавтоинспекции о применении ГОСТа в интересах пешеходов вызывает сомнения. В статистике ведомства приведены ДТП, произошедшие при определенных условиях. Однако корректировка дорожного движения может спровоцировать новые нарушения. Достаточно вспомнить о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 14 октября 2018 года на перекрестке улиц 8 Марта — Фурманова. Днем водитель автомобиля Honda CR-V выехал на тротуар и на большой скорости сбил трех человек.
По словам автомобилистов, из-за пробок многие нередко объезжают препятствие по тротуарам. Соответственно, при сокращении пропускной способности улично-дорожной сети количество таких нарушений может возрасти. В результате создается новая угроза для жизни и здоровья пешеходов.
Как следует из ГОСТа, который вступил в силу четыре года назад, пересечение транспортных и пешеходных потоков не допускается, пока горит зеленый или красный сигнал светофора.
Внедрять этот стандарт в Екатеринбурге ГИБДД начала только в 2017 году, выдав соответствующие предписания городскому Центру организации движения. По новым правилам были запрещены левые пороты на нескольких участках центральных улиц. В частности, на улице Мира (перед проспектом Ленина со стороны улицы Малышева), а с декабря 2017 года — на улице Карла Либкнехта (перед Ленина со стороны Первомайской в сторону Оперного театра). Во втором случае изменения привели к росту пробок в центре города. Часть автомобилистов и вовсе игнорировала новые правила. Через несколько дней с перекрестка Ленина — Карла Либкнехта убрали знак, запрещающий поворот налево.
Спустя год городская ГИБДД решила повторить опыт на нескольких десятках перекрестков под предлогом снижения аварийности на дорогах. Как пояснили в ведомстве, в 2018 году в Екатеринбурге произошло 25 ДТП, в которых водители при повороте направо (налево) не предоставили преимущество в движении пешеходам.
«В текущем году стояла задача довести работу по разделению транспортных и пешеходных потоков до конца. Данные работы произведены на 68 перекрестках города Екатеринбурга. В перспективе — еще 73 перекрестка, в том числе магистрального значения», — пояснили в отделе пропаганды городской ГИБДД.
В ведомстве уточнили, что работа по корректировке движения транспорта была проведена на основании разработок администрации города. По предписанию ГИБДД на перекрестках изменился режим работы светофоров. Сложно оценить, насколько эти меры позволили снизить аварийность, но транспортное движение в городе осложнилось.
Представитель Федерации автовладельцев России (ФАР) в Свердловской области Максим Едрышов отметил, что после нововведений время проезда на некоторых перекрестках сократилось на 15-20 секунд. В результате упала пропускная способность самих магистралей.
«Со временем это в обязательном порядке приведет к коллапсу. Нагрузка на улично-дорожную сеть с каждым годом увеличивается, а ГИБДД и Центр организации движения снижают пропускную способность дорог. Это в то время, когда во всем мире тренд на борьбу с пробками», — отметил М. Едрышов.
Вместе с тем он указал, что ГОСТ о запрете пересечения потоков не столь категоричен, как об этом заявляют в ГИБДД. По словам представителя ФАР, закон не требует распространять ограничения на все перекрестки.
«Закон позволяет проанализировать потоки, дорожную ситуацию и найти компромисс, а не бездумно выдавать предписания. Непонятно также, почему ГИБДД решила сейчас, спустя четыре года, применять эти стандарты», — сказал Максим Едрышов.
Объяснения Госавтоинспекции о применении ГОСТа в интересах пешеходов вызывает сомнения. В статистике ведомства приведены ДТП, произошедшие при определенных условиях. Однако корректировка дорожного движения может спровоцировать новые нарушения. Достаточно вспомнить о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 14 октября 2018 года на перекрестке улиц 8 Марта — Фурманова. Днем водитель автомобиля Honda CR-V выехал на тротуар и на большой скорости сбил трех человек.
По словам автомобилистов, из-за пробок многие нередко объезжают препятствие по тротуарам. Соответственно, при сокращении пропускной способности улично-дорожной сети количество таких нарушений может возрасти. В результате создается новая угроза для жизни и здоровья пешеходов.
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