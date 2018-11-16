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За 10 месяцев 2018 года ввод жилья в Свердловской области сократился на 11,3%

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2018. За десять месяцев текущего года ввод в действие жилых домов в Свердловской области сократился на 11,3% в годовом выражении, до 1 млн 232,1 тыс. кв. м., следует из данных Свердловскстата.



В то же время площадь введенного индивидуального строительства выросла за указанный период на 8,7%, до 659,2 тыс. кв. м.



За октябрь в Свердловской области введено 113,5 тыс. кв. м. жилья, это на 35,1% меньше, чем в октябре прошлого года.



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